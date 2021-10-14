紐西蘭周四公布新冠病毒單日新增確診數創下6周來新高，且所有病例都出自於奧克蘭（Auckland），使該國最大城市下周再度延長封城令的可能性升高。

紐西蘭正面臨這場大流行病爆發以來，該國第一次的大規模社區感染，為了防堵高傳染性Delta變種病毒擴散，奧克蘭目前嚴格的居家令暫訂實施到下周一。

紐西蘭副總理羅伯森（Grant Robertson）表示，奧克蘭市確診數激增並不讓人意外，只不過增加的速度更快。他將病例激增歸咎於違法的家庭聚會。

羅伯森表示，現在不是自滿的時候，他呼籲奧克蘭居民務必嚴格遵守三級規定，除非有必須外出的緊急理由，否則大多數人都必須留在家裡。

紐西蘭周四公布單日新增71例本地病例，高於前一日的55例，並創下6周新高。

目前紐西蘭約249萬人已經完整接種疫苗，約占其符合接種條件人口的59%。該國政府此前表示，當接種率達到9成時，就會結束封鎖措施。