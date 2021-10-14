基進黨立委陳柏惟罷免案將於23日投票，總統蔡英文13日在民進黨中常會首度表態挺陳，強調不希望陳成為「全黨打一人」惡鬥下的犧牲品。對此，港媒評論指出，蔡對陳的罷免案遠較高雄市議員黃捷罷免案保留，因為陳被罷免機率遠高於黃，但蔡仍表態自己挺陳的立場，原因就是她怕一旦陳被罷免，形同她輸給了新上任的國民黨主席朱立倫，讓她吃下「蔡朱對決」的首敗。

香港媒體《中評社》14日評論指出，民進黨立委近日紛紛在臉書上發文留言，公開表態支持陳柏惟、反對罷免案；蔡英文13日則在黨內中常會表示，「黨公職和支持者也都很關心罷免案，很多也都在幫忙，她請大家繼續關注這件事情，不要讓認真做事的人孤單，台灣的民主深化，應該是基於理性溝通，不是惡意報復」，這是蔡對「刪Q」案的首度表態卻也僅止於此。

評論分析，蔡英文對陳柏惟的支持力道明顯遜於對黃捷，當初蔡不僅下令全黨力挺黃捷，甚至出動大批黨內民意代表全程陪伴掃街、站路口，其陣仗之大引發極大關注。蔡雖表態挺陳，卻也強調要尊重基進黨，且並未動員民進黨基層投票，可見蔡此舉是在適度切割，以防屆時陳真被罷免，外界將矛頭指向她的不作為，不僅讓她得扛則，甚至面臨黨內聲望下墜的危機。

評論認為，自從朱立倫接下國民黨主席後，民進黨一直抱持戒慎並觀望的態度，陳柏惟與民進黨民意代表目前都將罷免案操作為「親中」與「反中」的對決，形同藍綠兩黨主席的「蔡朱對決」；一旦陳被罷免成功，蔡英文等於吃下「蔡朱對決」的首敗，這也是她所害怕的。