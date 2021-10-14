連日暴雨狂炸花蓮，11日至13日累積雨量高達1017毫米，超越縣年均雨量的一半，造成農業損失慘重，其中又以二期稻米倒伏、泡水等災情最為嚴重，恐較去年減產2成以上，農會將爭取水稻減產保險理賠。另，農委會公告受損嚴重農作物大豆、食用玉米、香蕉及玉里鎮、富里鄉的稻米為現金救助及低利貸款品項，受災農民即起至23日可到耕地所在地鄉鎮市公所申請。

花蓮玉里、卓溪及富里地區是東部稻米主要產區，富里鄉農會總幹事張素華指出，目前二期稻作快要收割，與農會契作產銷班約50公頃稻子倒伏，雨勢從11日下到14日仍未停歇，較慢插秧的稻子正值抽穗期，碰上大雨無法授粉，稻穗就不稔實，俗稱「空包彈」，泡在水裡的也會發芽，這些都是延遲性災損，災損面積恐會再擴大。

農委會副主委陳添壽14日與花蓮縣政府及相關農業單位前往農業受災區勘災，初步統計，農作物災損約1567萬元，以二期水稻逾884萬元最多，其次為香蕉、薑、木瓜、甘藍、食用玉米、韭菜及大豆，多為作物倒伏、浸水、水傷及折枝等導致損失。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

張素華直言，今年收成至少會比往年減少2成以上，就倒伏等立即性災情來說，損失至少已達500多萬，若加上目前無法統計的延遲性災損，整體加起來恐達上千萬，和農民契作的「牛奶皇后」，今年長得漂亮，產量高，下周準備要收割，豈料狂風豪雨，10公頃全軍覆沒 ，其他農民還有糯米等泡在水裡，快跟20年前碧利斯颱風重創富里一樣慘。

玉溪農會總幹事蔡宗翰表示，轄內目前倒伏狀況約2成，農友焦急難過也很無奈；2地區農會也將爭取啟動水稻減產保險理賠，並在好天氣時，請農友先針對倒伏成熟水稻進行搶割。

農委會副主委陳添壽今在農糧署東區分署長徐煇妃、花蓮區農業改良場長杜麗華及縣府農業處長吳昆儒陪同下，前往壽豐鄉視察香蕉田，並到光復鄉、玉里鎮及富里鄉，關心大豆及水稻等受災情形。

農委會初步統計，花蓮農作物災損約1567萬元，以二期水稻逾884萬元最多，其次為香蕉、薑、木瓜、甘藍、食用玉米、韭菜及大豆，多為作物倒伏、浸水、水傷及折枝等導致損失，公告大豆、食用玉米、香蕉及稻米列入現金救助及低利貸款申請，即起至23日可到鄉鎮公所申請。

縣府農業處表示，目前現金救助列入4種農作物品項，縣內大豆每公頃2萬4000元、食用玉米每公頃3萬6000元、香蕉每公頃7萬5000元，玉里鎮及富里鄉的稻米每公頃1萬8000元，請受災農民檢具相關文件，到耕地所在的鄉鎮市公所辦理，受理至10月23日，遇假日順延至第一個上班日。