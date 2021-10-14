本土疫情肆虐，八大行業經歷2次強制性停業，去年1.5個月，今年截至目前5個月。八大行業業者今前往疾管署抗議，明明最早配合停業，如今卻沒有生路，要求政府速擬定解決方案並公布復業時程。對此，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，已與經濟部討論，相關防疫指引，最快下周說明。

八大行業業者質疑，指揮中心要求復業要達成疫苗覆蓋率，但政府卻將行業分為三六九等，八大行業理論上也是高風險行業，卻無法比照醫護、航空、警政造冊施打，更別說不斷暴增的第二類施打清單，現在疫苗到貨不足，八大行業已是弱勢族群，盼政府及早公佈復業時辰。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，酒店、酒家茶室等八大行業，是疫情二級警戒開放的最後一哩路，先前已經宣布KTV、MTV等娛樂場所有條件開放，如今還再觀察相關產業的遵從度為何？有沒有違反相關的防疫規定。。

羅一鈞指出，指揮中心很感謝八大行業5個多月的防疫配合，也樂見今天自救會提出10個有條件復業的條件，包括提議工作人員都戴口罩工作、入場量體溫、雲端管理、入場維持社交距離、工作人員接種疫苗提供疫苗證明或是快篩，這和目前KTV、MTV指引都有符合防疫規定。

羅一鈞說，目前已經和經濟部展開討論，以KTV的防疫指引作為基礎，制訂剩餘行業別的防疫指引，待觀察2周之後，可以更有討論基礎，決定八大行業復業的時間。

羅一鈞表示，主要的關鍵還是在疫苗接種率（工作人員的接種率），先前已規定KTV與MTV的工作人員接種要達六成，目前經過一個月，全民接種率都會再提升，是否沿用六成或要再提高，會與經濟部再討論，至於其他工作人員是否要快篩，也會在與經濟部討論。

羅一鈞強調，八大行業不可能永遠停業，他們也有經濟上的考量，因此指揮中心也將會針對經濟部提出的防疫指引討論，八大行業是否有條件復業，下週會再詳細說明。