為利電子支付機構間，及電子支付機構與銀行間之跨機構資訊流及金流互聯互通，金管會於110年9月核准財金公司辦理「跨機構間支付款項帳務清算」及「電子支付跨機構共用平臺」業務，對此財金公司指出，不僅以後電支及銀行之間可以直接轉帳，財金公司也將比照銀行轉帳給予手續費優惠，轉帳金額500元以下，每帳戶享每日1次免手續費。

財金公司也表示，後續將依金管會指示，配合電支機構系統開發進度，辦理「繳費」、「繳稅」等跨機構服務上線，現在市場上已開業的8家電支機構業已經全數在110年9月加入「電子支付跨機構共用平臺」，並自即日起，開通跨機構「轉帳」服務，不論是電支機構間之帳戶互轉，或是電支帳戶與金融帳戶間之轉帳都可直通，民眾可透過電支機構APP，或是金融機構的行動銀行、網路銀行及實體ATM等通路，比照現行ATM轉帳，整體支付市場運作效率將有更大的提升。

對於「電子支付跨機構平臺」上線之後預期發揮的功效，負責維運該平台系統作業的財金公司也說明，該平台串聯各電支機構與金融機構，使跨機構間的資訊與金流得以互聯互通，且該平台也將提供各支付業者快速的後端款項結算服務，因此更能有效提升各支付業者的交易安全及效率；在此同時，電支機構亦能發揮彼此優勢，產生互利共通的綜效，擴大電支機構之業務範圍及拓展應用場景，滿足消費大眾多元的行動支付需求，未來也能創造更多元優質的跨機構行動支付服務。