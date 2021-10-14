李先彬在《金派特務》中變身女打仔，穿連身禮服及高跟鞋也能打。（威視電影提供）

李先彬私下觀賞電影《尚氣與十環傳奇》，幽默合照直呼想加入漫威英雄陣容。（取自李先彬IG限時動態）

李先彬在將於10月29日全台上映的韓國動作喜劇《金派特務》中，飾演一位初出茅廬卻身負重任的菜鳥女特務，不僅大秀搞笑功力，還和金英光一同完成許多高難度又新奇的動作橋段。不僅武打戲難度不小，許多場景李先彬還必須身穿連身禮服、腳踩高跟鞋完成，讓平常根本不穿高跟鞋的她備感壓力，坦言：「起初真的很可怕，腳一直在顫抖，還用膠帶把腳纏起來練習和拍攝，幸好武術指導精準的教導，拍攝比想像中順利，甚至覺得意猶未盡呢！」而導演金亨柱對兩人的表現也是讚不絕口，受訪時還自信說道：「雖然他們已經有很多粉絲了，但這次的表現實在太有魅力了，我相信電影上映後他們的粉絲會增加30倍以上！」

談到武打動作戲，李先彬坦言一直都很喜歡動作場面的刺激感，並提到自己最近看完由莎莉賽隆主演的動作電影《不死軍團》後的心情，直呼：「莎莉賽隆真的太棒了，我邊看邊想像自己像她一樣做出很酷的動作，越看越想演！」不僅如此，近日她也在個人Instagram的限時動態中張貼她看完電影《尚氣與十環傳奇》後，與戲院外成列的漫威英雄們一同擺出帥氣的超級英雄POSE開心合照，並寫下「我也想加入他們」、「怎麼樣，是不是很自然地融入？」等興奮文字，再度感受到她對動作戲的濃厚興趣！儘管還未如願演出女英雄，她與金英光兩人在《金派特務》中充滿喜感且俐落帥氣的動作演出，在韓國一上映便獲得亮眼的票房成績，還深獲網友好評盛讚：「笑得太開心了，完全沒注意時間！」、「喜劇與動作兼具！」、「動作場面超乎原先想像，看得很過癮！」