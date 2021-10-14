跟上全球減碳風及動物保護觀念，Uber於14日宣布推出「減碳優步」、「毛孩優步」2大乘車新選擇，擴大服務不同族群。未來乘客可選擇搭乘Uber電動及油電混合汽車，也可以攜帶寵物上車。

Uber多元化計程車合作車隊將透過Uber App，與擁有電動與油電混合汽車的職業駕駛一同推出全新友善環境選項，第一波將與超過3000台合作車隊的多元化計程車上線，服務範圍包括基隆、雙北、桃園、新竹、台南與高雄等7個城市。

Uber也觀察到台灣飼養寵物的風氣日盛，數據顯示2021年犬貓數目將超過300萬隻，而毛孩爸媽出門時最大煩惱就是交通不便。Uber將推出「毛孩優步」乘車新選擇，每趟行程最多可讓兩位乘客和一位寵物一起搭乘，乘客在行程中可以自行使用牽繩、毛巾等。

Uber台灣區總經理楊思祥表示，節能減碳一直是Uber品牌的目標之一，Uber乘車選擇加上「減碳優步」、「毛孩優步」之後將多達 9種以上，是業界最多乘車選擇的叫車平台。

即日起至12月31日只要完成首趟「毛孩優步」行程，即可解鎖Uber Eats一次寵物公園商家訂單滿250元7折優惠；另Uber也與上百家寵物友善空間合作，即日起至明年底，只要在貼有「Uber Pet寵物友善夥伴」行動串聯貼紙的店家，輸入優惠序號「友善毛孩」並將上下車其一地點設於該店家，就可享有「毛孩優步」10趟9折乘車優惠。