鄭男在2020年5月間發現網路「販售重度SM奴請私訊」訊息的賣春女，貌似網路遊戲認識的女玩家小美，鄭男為營救向發訊的阿義開出每月8萬或不限期百萬價碼，到性交易地點見到小美，即向阿義攤牌，拿走他的背包，鄭男見阿義追討，持玩具槍、鐮刀恫嚇，載走小美報警，阿義被依妨害風化罪判3月，鄭男也被檢方依恐嚇罪起訴。

26歲阿義在2020年1月間認識44歲女網友小美，兩人交往成男女朋友，阿義在臉書公開求職社團貼文「販售重度SM奴請私訊」，並上傳小美的照片。

30歲鄭男認出照片形似他在網路遊戲裡認識的女玩家，他為幫助小美，佯裝嫖客與阿義聯繫，並開價每月8萬元或是不限期百萬元的代價，由阿義媒介性交易。

兩人約定同年5月6日零時在中市1家旅館見面交易，阿義告知小美要陪對方吃飯、聊天及性交易期間3天，他帶小美進交易房間後，自己另開1房等候。

鄭男依約到房間內見到小美後，告知計畫，經她同意後即找阿義攤牌，並拿走阿義的斜背包離去，阿義緊追要求歸還背包，鄭男在旅館外拿出黑色瓦斯玩具槍作勢指向阿義恫嚇，阿義趨前奪槍並勾抓鄭男脖子攔阻，鄭男再從袋子拿出鐮刀，朝阿義揮舞，藉勢取回玩具槍後，開車載小美離去，直驅派出所報案。

阿義到案時對涉媒介性交易全盤否認，辯稱他與小美在開玩笑，小美用他手機貼文，要知道她的價值。

小美提告指證，友人告知在網路看到有人販賣女子廣告，並附照片，她才知情；小美並指認阿義違反她的意願，強迫她與他人發生性行為。但小美在案發後，仍與阿義持續交往，其後的證述情節多有矛盾及瑕疵，直到同年9月間才分手。

台中地院法官認定阿義意圖使人性交營利犯行，今年2月間依妨害風化罪判他徒刑3月，得易科罰金。另，阿義另案對鄭男提出妨害自由等告訴。

鄭男辯稱，因阿義作勢攻擊，他才以防身用的玩具槍嚇他，因玩具槍被阿義打掉，他才又拿出鐮刀，叫阿義不要靠近。台中地檢依恐嚇危害安全罪將他起訴。