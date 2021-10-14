「老師反應我的孩子上課不專心、東張西望，都沒在聽！」「孩子都不能安靜下來！很傷腦筋怎麼辦？」開學後有些家長帶小孩到中醫大新竹附醫身心醫學科的門診，心理師洪櫻慈指這些孩童都是「注意力不足過動症」，只有透過早期發現及長期持續治療，才能提升孩子的專注力。

中醫大新竹附醫心理師洪櫻慈（左）和林詩穎（右）在30日的「成為孩子的注意力神隊友」活動，將現場示範讓家長在家中為孩子進行注意力訓練。（羅浚濱攝）

林詩穎說，注意力不足過動症有3大核心症狀，就是注意力不集中、過動及衝動，主要是大腦多部位神經功能異常所造成，大腦前額葉是掌管執行功能，患此症的孩子就是在這個部分發育比較慢，對孩童學習及養成良好行為規範有很大傷害，甚至步上叛逆或犯罪的歧途。

中醫大新竹附醫在30日將舉辦「成為孩子的注意力神隊友」免費親職教育講。（羅浚濱攝）

家長若發現孩子出現這些行為時，應帶至醫院評估了解疾病成因，不要誤解孩子，特別是自我控制能力不足，才會出現注意力不足過動症狀。只有透過早期發現，及長期持續治療，才能提升孩子的專注力表現，改善衝動或過動行為。

林詩穎建議家長若要提高孩子的自控能力，可設定清楚目標，適度的獎勵，協助孩子探索興趣與專長，讓孩子得到成就感，建立良好親子互動 關係，過度嚴厲等不當管教，反會使問題雪上加霜。

中醫大新竹附醫在30日將舉辦「成為孩子的注意力神隊友─免費親職教育講座」，由身心科主任王明介紹注意力不足過動症，心理師洪櫻慈、林詩穎則透過簡易小桌遊、媒材，現場示範如何在家中進行注意力訓練，讓家長可以帶著孩子輕鬆玩注意力。

有需要的家長可透過臉書搜尋「中國醫藥大學新竹附設醫院身心科」找尋講座貼文，並以QR code掃描報名，或撥打電話（03）5580558轉1213或1274報名。