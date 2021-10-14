自稱「台灣濱崎步」的52歲女星王彩樺，即便年過半百外型依舊年輕漂亮，昨（13日）半夜她在社群平台分享一組清涼照，好身材讓網友看血脈賁張。

畫面中，王彩樺似乎剛洗完澡，頭髮包著一條毛巾，素顏的肌膚白皙剔透，五官立體精緻，身穿黑色細肩帶睡衣，北半球呼之欲出，事業線深邃又長，胸前兩片透膚蕾絲設計更讓美胸形狀若隱若現，她貼文寫道：「昨晚陪小公主睡覺，半夜聽到女兒的哭聲驚醒，拍拍她做夢了，秀秀我的寶貝，可能因為今天明天段考壓力大，可愛的小公主加油，盡力就好哦，媽媽都在妳身邊陪著妳，寶貝。」道盡做為人母疼愛女兒的心聲。

貼文一出，迅速吸引大批網友留言：「太性感了，流鼻血中」、「性感女神」、「看了都要流口水」、「你才是家裡的大女兒吧」、「鼻血已擦掉3包衛生紙」、「穿這樣秀秀一定很有效」等，王彩樺親民地一一回覆感謝，並笑說這只是在家隨便穿，大家好浮誇。

事實上，157cm的王彩樺曾胖到60kg，後來靠著少吃澱粉、一天吃兩餐、多運動的方式，降低攝取的熱量、又能雕塑身材曲線，即便沒有空出門運動，在家也會做抬腿、伸展之類的緩和運動，對鍛鍊臀型有些幫助。