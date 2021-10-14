新北市長侯友宜14日接受《新聞不芹菜》節目專訪，分享從5月至今的抗疫之路，談到染疫身亡市民他紅了眼眶，被問到中央、地方責任，侯友宜說，民眾眼睛都是雪亮，破口在哪裡大家心知肚明，一個決策造成一個結果，就要負責任。從戴口罩到入境篩檢他多次疾呼沒用，最後從善如流「你聽進去，我說一句謝謝，但是為時已晚」，不要把別人的善意用政治來看。

今年疫情大爆發，都是雙北重災區，侯友宜說，從去年疫情已經非常嚴重，他提出要戴口罩被罵得很慘，他也講過多次「阻絕境外」要入境篩檢，但講了一年都沒有用，「有沒有用大家心知肚明」，新北市不可能自己長出病毒，責任很清楚不用他說。

侯友宜指出，他到火葬場送市民最後一程，心裡非常難過，他沒有保護好他們，讓他們走得很匆忙，牌位沒辦法寫、甕沒辦法刻名字，都是他的責任，別人期待他去罵誰、指責別人，但要先檢討自己，才能檢討別人。

侯友宜也說，一個決策造成一個結果，就是要負責任， 確實中央決策造成後面一系列破口， 中央與地方指揮權有隸屬關係，但地方執行面看到的反映給中央，不管是開會或是各種管道，相信中央不會只有聽到一個聲音。

侯友宜也舉疫苗為例，人家跳出來幫忙，沒有拜託，反而給人家刁難， 台灣不要分你、我，或是分中央、地方與政治顏色，看到市民一個一個走，你怎麼交代？我怎麼交代？ 這是態度問題，態度對了，什麼事都對，沒有分誰上誰下，趕快做就沒事了。

侯友宜也說，未來加強疫苗第二劑，未來會慢慢走到與病毒共存，減少死亡減少、重症率，台灣不可能永遠封起來，希望明年疫苗能夠打到6成。