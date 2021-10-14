女星徐若瑄（Vivian）不吝嗇分享生活大小事，常在臉書更新近況的她，今（14日）則發文為29歲健身教練徵女友，並列出10點擇偶條件：「飲食清淡、不愛澱粉、飲食169、勤勞自律、上進努力」等，若真有緣，也不介意姊弟戀，不過徐若瑄發文一出，就引發網友熱議，不少人都認為擇偶條件太嚴苛了。

徐若瑄今早曬出健身教練的帥照，並介紹：「介紹一下我的私人教練Joe 29歲 單身 身高184 水瓶座 徵女友中」，並列出10點擇偶條件：「1飲食清淡 2不愛澱粉 3飲食168（生活步調才可同調）4理想身高不低於168（但可以為愛放下執念）5開朗活潑熱情陽光笑口常開人品價值觀端正 6愛運動不貪吃 7勤勞自律，身不懶 8上進努力，心不懶 9孝順，愛毛小孩 10職業不同行」。

同時，徐若瑄還加上附註：「若真有緣，不介意姊弟戀（但不能差太多）」，徐若瑄也說，個人覺得若真合的來，心地善良的健身教練，什麼都不介意，最後並為教練宣傳：「如果不是ㄋㄧˇ的菜，可以找他上課，他真的非常棒」。

徐若瑄臉書全文。（圖／取材自徐若瑄 Vivian Hsu臉書）

徐若瑄幫徵友文曝光後，引發網友留言討論，有人認為條件太嚴苛「太難了吧！」、「符合條件的小姐生活一定很辛苦」、「符合1-8的感覺超有可能是同行的」、「不貪吃的人生太難」，還有人歪樓留言：「不介意姐弟戀，那介意媽媽嗎」、「後面那個鋼鐵人很適合他」、「憑實力單身」。