2022基隆市長選戰藍綠白爭霸，被看好的人選有國民黨前立委謝國樑、民進黨立委蔡適應、民眾黨立委邱臣遠、前國民黨基隆市黨部主委黃希賢「4搶1」，其中謝國樑14日率先宣布參選，但卻立馬遭昔日同志黃希賢重砲痛批，謝以「家族利益最大化」來選，挫其銳氣。民進黨內則看好蔡適應，認為泛藍又將分裂，依現任市長林右昌的庇蔭，有望領先。

謝國樑今早在臉書上，豪氣宣布參選，並強調自己因女兒小愛的關係，被鄉親冠以「小愛爸爸」的新身分，立志「想打造基隆成為亞洲最有愛的城市！」

不過，謝國樑發文沒多久，黃希賢立即發布新聞稿，直言謝參選，並不讓人訝異，因謝家是國民黨在基隆的最大派系，操縱了「誰不能選」或「誰能選」，國民黨在基隆的選舉，何時脫離過家族政治？

黃希賢細數，2014年基隆市長選舉，謝家決定，時任立委的謝本應挑起擔子，可是謝家決定「不能選」以免得罪時任議長的黃景泰，硬是要謝立功（現任民眾黨祕書長）臨陣出馬，讓國民黨敗選。

黃希賢說，2016年總統與立委選舉，謝家決定，時任立委的謝「不能選」，原因無他，當時國民黨的總統候選人朱立倫氣勢不佳，社會輿論也鑑於國民黨的親中特性，認為母雞不僅無法帶小雞，甚至會壓垮小雞，3連霸立委的謝，值此之際就以家庭為重「不能選」，再讓國民黨慘敗一次。

他說， 2022縣市長選舉，國民黨才剛完成主席改選，謝就迫不及待的「他能選」了？此時已沒家庭因素了？對於參選有這麼急嗎？回顧謝的「搭便車」從政歷史，謝在國民黨還沒有公告就表態參選，能從國民黨轉到親民黨，再轉到國民黨，一切以「家族利益最大化」為考量。

黃希賢說，期望謝公子，在未來能夠好好的思考，在地人的生活形態，不要提出「消滅基隆，合併雙北升格」的天龍人思維，基隆人再窮，也要窮的有志氣。

針對謝國樑宣布參選，蔡適應則在立院開會，幕僚表示「沒有回應」。不過一名民進黨幹部分析，看好蔡適應有望領先勝選，因林右昌在歷任基市長的表現，可說是相當傑出，造就多項亮眼成績，對蔡適應的選情是大大加分。

地方人士分析，藍營在基隆市長、立委選舉的傳統文化，就是分裂，如1997年基市長選舉國民黨劉文雄、無黨籍許財利分裂，導致民進黨李進勇當選；2014年基市長選舉國民黨謝立功、無黨籍黃景泰分裂，導致林右昌當選；2016年立委選舉國民黨郝龍斌、親民黨劉文雄、民國黨楊石城分裂，導致蔡適應當選；而2020年謝立功與林右昌1對1，謝還是輸。

地方人士直言，2022基市長選戰，邱臣遠、黃希賢分食的都將是泛藍的票，但基隆已非藍大於綠的版圖，加上林右昌庇蔭，蔡適應的選情頗為看好。