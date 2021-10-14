南韓知名女星韓藝瑟以凍齡美貌與火辣的身材而聞名，也有「童顏芭比」、「芭比女神」等封號。而上個月剛度過40歲生日的她，近日在社群平台上曬出一系列私下的穿搭照，火辣的好身材再度引起網友的目光。

韓藝瑟私底下的穿搭風格一向前衛又多變，經常透過個人IG分享火辣的私服穿搭。日前與家人外出用餐的她，曬出一張等待上餐的照片，只見她穿著黑色細肩帶洋裝，胸前深V的性感設計加上一頭烏黑秀髮遮擋，使她飽滿雙峰若隱若線十分性感，吸引超過5萬人按讚。

另外，韓藝瑟私底下也經常前往健身房運動維持身材，近日又曬出健身時的穿搭照，同樣讓粉絲看了直噴鼻血。照片中，韓藝瑟穿著白色的細肩帶運動內衣搭配黑色瑜珈褲，對著鏡子自拍，凹凸有致的身材曲線與性感深溝一覽無遺，網友看了忍不住大讚「姊姊的身材實在太絕了」、「姊姊怎麼都不會老」、「你說她30歲我都信」、「這腿、這身材真讓羨慕」、「到底要怎麼做才能跟姊姊一樣美」引發話題。

韓藝瑟出道時，便憑著高䠷身材與出色外貌在選美比賽「Super Model」中脫穎而出，進入演藝圈後陸續在《九尾狐外傳》、《幻想情侶》、《美女的誕生》等劇演出，自然又精湛的演技獲得觀眾青睞，加上親切不做作的美式作派，以及「高衣Q」的穿搭風格，讓她經營IG及YouTube頻道後迅速在網路竄紅，即使公開與小10歲男友的戀情，也絲毫不影響她的高人氣。