國內出現接種疫苗後最年輕的死亡個案，中央流行疫情指揮中心今天宣布，一名年僅24歲的男性，無慢性病史，9月11日接種AZ疫苗後，9月29日被發現在家身亡，另外昨天也接獲117件疫苗不良事件通報，包含3例死亡、70件嚴重不良事件。
發言人莊人祥表示，該名最年輕死亡個案，9月11日接種AZ後，返家即出現高燒，服用退燒藥後在13日退燒，無其他身體不適，不料家屬在9月29日上午11點發現個案躺臥在房間床上無回應，隨即送醫急救，仍宣告無效。
莊人祥說，死者除尿酸有些微偏高外，沒有其他慢性病史，法醫已在10月5日進行解剖，將持續關注死因是否與疫苗有關。
莊人祥也公布昨日(13日)疫苗接種人數為24萬9077劑，其中以BNT最多，打了17萬4023劑、AZ接種4萬0399劑、莫德納2萬8006劑，高端僅6649劑。
目前全國疫苗涵蓋率已達59.66％，劑次人口比來到每百人80.09劑。
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