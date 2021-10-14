金慧渲在週一至週五晚間8點於緯來戲劇台播出的韓劇《秘密與謊言》中，飾演女主角徐海元的母親，劇中的她原本是個光鮮亮麗的資深女主播，卻因為前男友拋棄她後娶了集團會長的女兒李一華，當這段往日情曝光，李一華痛恨自己的愛情有瑕疵，想方設法要讓金慧渲陷入困境，而她也真的就此離開螢光幕，甚至還得了失語症。最慘的是，劇中曾視她為母親的吳丞芽也對她出惡招，讓她差點無法招架。

戲外的金慧渲也很傳奇，與第二任丈夫交往四個月就結婚，因丈夫的事業不順，當時還常到電視台來跟她要錢周轉，她老公當時經商失敗加上被詐騙的錢大概有23億韓幣，向對方提離婚時，老公卻要求她如果要撫養權的話，就得幫他還債，愛孩子的金慧渲就此開始負債人生。

即便仍在努力演戲過日子，金慧渲還是很注意保養的，他說，一回家就泡澡15分鐘以上，在家長踩健美腳踏車、不坐電梯走樓梯，為了控制體重，吃飯以吃魚肉海藻類為主，在減重時期就吃地瓜、蛋配牛奶或豆漿。