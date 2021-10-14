台灣創新技術博覽會今(14)日啟動，並頒發科技部績優產學聯盟獎。陽明交大由FinTech研究中心主任黃思皓主持的「金融科技創新產學聯盟」，以及環境工程研究所講座教授蔡春進所領導的「PM2.5及奈米微粒監測與控制技術聯盟」，雙雙獲得科技部「109產學績優聯盟」殊榮。

黃思皓主持的「金融科技創新產學聯盟」，已在4年間兩度獲得科技部績優產學聯盟獎。聯盟營運至今已邁向第5年，會員包含玉山銀行、元大證券、南山人壽、兆豐證券等大型金融機構及奧丁丁集團、KKday、華捷智能等著名新創公司。

黃思皓表示，目前聯盟依三大核心技術主軸「人工智慧演算法」、「資訊安全技術」及「金融科技創新應用」，提供業界多項技術諮詢、產學合作研發、技術移轉等服務。

黃思皓提到，聯盟下各研究團隊，在過往幾年陸續執行「AI創新研究中心專案」、「TWISC資通安全研究與教學人才培育計畫」及「數位經濟前瞻技術研發與應用專案計畫」等國家級研究計畫，累積了包含「強化學習交易策略」、「知識圖譜暨圖嵌入精準行銷模型」、「對話式推薦及跨域推薦技術」、「生物辨識資安攻防」等多項關鍵技術，再藉由產學合作及技術移轉產出落地應用，達到產學雙贏的目的。

蔡春進於2016年起至今，召集中央大學、明志科技大學、元培醫事科技大學等團隊，結合聯盟顧問陳仁焜博士，共同籌組「PM2.5及奈米微粒監測與控制技術聯盟」，致力協助廠商提升PM2.5懸浮微粒、前趨氣體及室內空氣品質的監測及控制技術，並發展相關的技術、儀器及設備。

蔡春進團隊打造的「PM2.5及奈米微粒監測與控制技術聯盟」，技術開發能力受到廠商高度重視，年繳會員由第1期的14家廠商，一路成長至第5年的67廠商家，包括臺灣檢驗(SGS)、日商康肯環保設備、香港商達思系統等企業。

「PM2.5及奈米微粒監測與控制技術聯盟」也積極進行產學合作及技術轉移，已成功技轉並商品化的有「多微孔微粒慣性衝擊器」， 「平板濕式氣體-微粒分離器」， 「個人奈米微粒採樣器」，「蜂巢式高效率酸鹼洗滌塔」 及「濕式靜電集塵器」等。

陽明交大指出，除了兩組團隊於今日獲頒「績優產學聯盟」獎，更有18團隊獲「未來科技獎」、3團隊獲得「傑出技術轉移貢獻獎」，將於16日頒發獎項。

陽明交大強調，掌握未來科技趨勢、推動產學合作不遺餘力，獲獎紀錄為全國之冠，除了展現合校後更為卓越的績效外，亦期許在未來能有更深化的成果亮點，讓學界與業界同行致遠。