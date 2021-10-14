位於鹽埕區「城中城大樓」14日凌晨一場大火恐奪逾30命，名符其實成當地人口中的「高雄第一鬼城」。（圖／民眾提供）

高雄市鹽埕區城中城14日凌晨一場大火，造成整棟大樓共139人住戶當中，至下午2時許確定66人受傷送醫，其中14人無呼吸人跳，14人當場不幸死亡，高雄消防局預估，這場大火恐逾30人喪生。火警發生後，一名男子趕抵現場，看著已被大火燒成廢墟的「城中城」不禁搖頭苦嘆：「什麼都沒了！」。

原來這名男子是投資客，當初看準這棟40年的老舊大樓會改建，就砸錢買下一房賭「都更」，他說：「因為這棟大樓便宜，去年就花52萬在這裡買一間，買後以月租3500元出租，就是想等都更，可是現在燒成這樣，都更可能很難談，什麼都沒了。」。

因為買的房子租給房客，加上房子又位於這次死傷最慘重的7至10樓之間，問房客有無躲過這場大火？該投資客面有凝色：「我怕會心臟病發，根本不敢打，也很擔心房客有事」。

據了解，城中城大樓實際居住139人，目前送醫共66人，其中14人OHCA，死亡11人直送殯儀館，高雄消防局局長表示，初步掌握狀況，命危人數可能會超過30位。

至下午2點多為止，死傷最慘重的樓層集中在7樓以上，其中7樓5人命危、8樓5人命危、9樓9人命危、10樓6人命危，11樓2人命危，這四層共有27人被救出時已命危，其中又以9樓死者最多，光在樓梯間就被發現3人。