考試院今院會，銓敘部提報「銓敘部109年辦理公務人員受懲戒處分動態登記情形」，銓敘部於報告提出，109年公務人員受懲戒處分，並送動態登記者，總計為117人，其中受懲戒處分原因最多的是貪污行為及違反經營商業行為。

銓敘部今就109年送銓敘部辦理動態登記之公務人員受懲戒處分情形分析。銓敘部於報告中提出，109年公務人員受懲戒處分，並送動態登記者，總計為117人，其中受懲戒處分原因最多的是貪污行為及違反經營商業行為。

報告指出，從最近3年的數據來看，因貪污行為受懲戒處分的公務人員有減少的趨勢。另從最近3年公務人員受懲戒處分情形可知，懲戒判決中，犯貪污行為者經判決撤職處分比率較高，可作為公務人員借鏡，應更加謹慎清廉，避免誤觸法網，自毀前程。

此外，針對109年公務人員因涉公務員服務法受懲戒人數46人，占39.32％，銓敘部表示，歷年來亦力求進步，除致力研修服務法，配合社會發展檢討或新增相關函釋外，亦設計「公務員經營商業及兼職情形調查表」，輔助各機關瞭解所屬公務人員有無經營商業及兼職情形，並指派人員或應邀至各機關擔任公務法令講座等。

考試院長黃榮村表示，如何有效降低公務人員受懲戒人數，有賴各主管機關就各類所屬人員之工作態樣、性質等，加強品德及刑事法治相關教育訓練，方可正本清源，銓敘部亦應持續留意公務人員受懲戒處分情形，以作為日後相關人事行政作為的參考。