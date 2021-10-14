台北流行音樂中心北基地表演廳去年9月正式營運，「南基地－文化館及產業區」14日舉辦見面會，記者會現場由知名主持人陶晶瑩主持，北流董事長黃韻玲也邀集各界重量級人士出席，一同為9月18日已開館的南基地文化館做「開箱」見證，並安排導覽。

台北流行音樂中心北基地表演廳去年9月正式營運，「南基地－文化館及產業區」14日舉辦見面會。（張穎齊攝）

北市副市長蔡炳坤表示，南港10年來已不一樣，北流更是南港地區的核心，接下來市府將規畫4公里的綠色空中廊道，第一期串聯車站與北流的800公尺廊道已經在籌畫中，配合南港北流無圍牆博物館。

知名主持人陶晶瑩。（張穎齊攝）

北流董事長黃韻玲說，台灣的流行音樂產業急需繼續往下耕耘音樂，以及策展人才，北流產業區將會匯集創作核心單位，讓音樂的研發、產出變成一個很完整的生產線，讓藝術家可以在此找到所需的，感受到北流團隊的愛、努力和對音樂的尊敬。

台北流行音樂中心北基地表演廳去年9月正式營運，「南基地－文化館及產業區」14日舉辦見面會。（張穎齊攝）

北流執行長呂聖斐表示，北流的產業區提出「音樂矽谷」概念，希望透過北流的資源吸引有產值的人聚集、創造出聚落，彼此互動、衝撞、突破框架，讓台灣的流行音樂能站上國際、讓北流成為國際知名的流行文化聚落。

文化局表示，北基地表演廳5000人的演出場地提供民眾嶄新的觀賞經驗，南基地文化館也已於9月18日正式開館，常設展「唱 我們的歌 流行音樂故事展」及特展「坂本龍一with高古史郎 設置音樂2」好評不斷。今年下半年配合疫情趨緩，也將持續辦理演唱會活動，全面開啟後疫情時代音樂新生活。

文化局說明，至於產業區，經規畫設立排練室、錄音室、多間Live House、創作空間等專業場域，未來商鋪招租也將招募多元特色店家進駐。其中Live House D及3000人戶外廣場，將由北流自營， 10月16至17日將自辦大型音樂節活動「喔北搖（Oh! Shake it!）」，由多組音樂人接力開唱，現場集結音樂、市集、互動三大元素，歡迎市民朋友共同參加，見證北流南基地正式啟用的熱鬧氛圍。