新北市板橋區西安里里長長黃水盛月前因罹患癌症住院，不幸於本月4日病逝，享年85歲。黃水盛擔任8屆里長長達35年，是老字號本土品牌「飛燕牌煉乳」創辦人，也是新北市最貴土地宮廟深丘福德宮的主委，離世消息傳出，地方人士均感不捨。由於黃水盛所剩任期不及兩年，新北市府已指派里幹事傅碧桂代理至任期結束。

黃水盛樂善好施，常以福德宮善款濟貧扶弱，每年春節發送65歲以上弱勢長者5000元大紅包，亦捐贈護康巴士、防疫基金及物資等，且每月3次收購當季過量農產品，如高麗菜、地瓜、白蘿蔔等分送里民，幫助農民也嘉惠里民。

黃水盛免費分送里民煉乳饅頭。（本報資料照片）

黃水盛還身兼板橋區資源回收協會理事長，善用資源回收金，每年定期發送補助金給弱勢里民，發放獎學金鼓勵里內成績優秀學子，今年榮獲內政部頒發全國資深及特優里長。

據了解，黃水盛2、3個月前病情惡化，入院接受治療，不幸仍於本月4日病逝，消息傳出，地方人士與里民均感不捨，惋惜痛失一位好里長。新北市民政局表示，由於黃水盛所剩任期不滿2年，遺缺將由該里里幹事傅碧桂代理至任期結束。