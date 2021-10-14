「宅神」朱學恒友人向台北地檢署告發基進黨立委陳柏惟。（圖／取自臉書「朱學恒的阿宅萬事通事務所」）

「宅神」朱學恒友人向台北地檢署告發基進黨立委陳柏惟。（圖／取自臉書「朱學恒的阿宅萬事通事務所」）

基進黨立委陳柏惟遭爆肇事逃逸後，又被爆料法院判決書記載他玩賓果星球輸1000元，陳則自稱是玩快打旋風，卻絕口不提輸1000元的事，引發外界質疑。「宅神」朱學恒一位從事金融業的友人，因看不慣陳的言行，今日（14）赴台北地檢署告發陳涉犯刑法第168條，一旦陳被判決說謊或做偽證，恐將面臨7年以下有期徒刑。

朱學恒今日在臉書發文表示：「一個政客習慣說謊，你怎麼知道他不會對自己的政見說謊，對國民說謊，對自己的履歷說謊？」朱痛批，這幾天綠營硬是把陳柏惟說得跟聖人一樣，簡直應該出來選總統，但他跟他在金融業的朋友最不能接受的就是說謊，認為陳若有賭博就不該說謊。

朱學恒指出，陳柏惟當年賭博被列在法院起訴書裡面當證供，現在還硬是要扯謊說自己打格鬥遊戲，「難道每個格鬥遊戲玩家都跟你一樣會輸1000元？」可見陳不是現在說謊就是之前做偽證，他的朋友看不得領人民納稅錢說謊的政客，尤其是涉犯刑法第168條的政客，故向台北地檢署告發陳涉犯刑法第168條；朱更對陳喊話：「去跟台北地檢署說清楚自己有沒有賭博吧！」

不僅如此，朱學恒更隨文刊出告發函內容與信封照，主旨便寫道：「茲告發陳柏惟君觸犯刑法第 168 條：『於執行審判職務之公署審判時或於檢察官偵查時，證人、鑑定人、通譯於案情有重要關係之事項，供前或供後具結，而為虛偽陳述者，處七年以下有期徒刑』之罪。」