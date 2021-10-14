隨著全球轉向數位媒體和電子商務，協助了法國數位廣告商陽獅(Publicis)第三季的本業營收成長率超過分析師預期，並上調了全年展望。

數位廣告的需求，協助陽獅在今年首次回復本業的成長，這是新冠疫情爆發以來首見。陽獅一直基於大量數據而進行針對性的行銷活動，以期能吸引新客戶。

陽獅集團包括Leo Burnett和Saatchi & Saatchi廣告公司，該公司表示，第三季業績受益於新客戶的增加，包括沃爾瑪(Walmart)和Planet Fitness。

該全球第三大廣告集團預計今年的本業營收成長率將來到8.5%至9%之間，高於先前7%財測目標。

集團的數位業務部門Sapient指出，該部門在美國的本業營收成長為20%。美國為陽獅最大市場，一半的營收來自美國。

陽獅第三季在美國的營收較去年同期成長了10.9%，亞太地區則成長了12.5%，歐洲地區增長10%。

在集團整體層次，陽獅在第三季的營收較去年同期增加11.2%，來到26億歐元(約30億美元)，並也較2019年同期增加了5%。而分析師預測該季營收成長率僅為5%。