台灣之星今(14)日最新宣布，攜手「台灣智慧駕駛」，讓物聯網事業進一步深耕AI智慧駕駛系統開發，台灣之星也預估，今年台灣之星將達成連網門號數年增達3成，並朝向企業客戶營收占比達10%、年複合成長率達110%的目標邁進。

全球城市人口快速成長帶動巨型城市興起，加上氣候變遷議題逐漸被全球所重視，未來移動的四大核心「C.A.S.E.」-Connectivity(車聯網)、Autonomous(自動駕駛技術)、Shared(共享)、Electrified(電動車)-在各國的發展都有逐年加速的趨勢。台灣之星自2017年起就積極投入智慧交通領域布署，成為業界首位商轉「4G+整合影像智慧車隊管理系統」的電信業者，並逐步擴展多元應用服務、攜手上百家企業共建車聯網生態圈，透過跨界合作之加乘效益共同布局，截至目前用戶數年增近3成、營收年增18%。

根據波士頓顧問公司(BCG)預估，2025年全球自動駕駛車市場銷售上探420億美元，而至2035年市場規模更將翻倍成長，看好此一全球發展趨勢，台灣之星今宣布，找來5G物聯網合作新夥伴「台灣智慧駕駛」，其專精AI智慧駕駛系統開發，已在全台10場域、10車輛測試核心感知、定位、決策、圖資等技術，運行里程超過32,000公里、載運70,000人次，自駕平台更將出口泰國，未來隨著5G、AI技術逐漸純熟，加上台灣之星在5G企業合作的「3E模式」、透過「Engage接軌」、「Empower賦能」、「Earn獲利」加乘，發揮1+12的效果，共同布局人、車、路全面整合的5G智慧駕駛時代。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示：「科技的發展往往帶來更多新型態的生活模式與商機，隨著5G時代正式到來，在高網速、大連結及低延遲的特性下，將會實現更多智慧移動的想像，並將全面改變未來的城市面貌；甚至未來汽車製造商可能不再只是製造者，而是成為移動服務的提供者，雖然現在很難想像，但不可否認一定會帶來另一波科技與商業的革命，就如同當年第一支智慧型手機的出現一樣。未來，我們仍會持續擴大5G企業合作夥伴的陣容，進而帶動整體物聯網門號數與營收成長，預估今年將達成連網門號數年增達3成，並朝向企業客戶營收占比達10%、年複合成長率達110%的目標邁進。」