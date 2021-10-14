台南市仁德二空新村閒置多年，台南市政府透過公辦都更推動活化老舊眷村土地資產，二空公宅今天動土，2024年將取得75戶社會住宅。台南市長黃偉哲說，今年動土1174戶、明年動土約1600戶，4年任期從0戶到2900戶，卯足全力推動社會公宅，且租金會落在市價9折以下，希望穩定住宅市場供需平衡與民眾的居住權益。

今天動土典禮包括民進黨立院黨團總召柯建銘、營建署長吳欣修等人都出席。吳欣修說，台南市長期跟國防部合作，推動砲校改建、眷村改建、都更等，未來新大樓蓋起來，一定能夠符合民眾租屋的需求，這個案子將成為新的都心，一定能為地方帶來發展。

台南仁德二空新村Ａ區75戶社會住宅今天動土。(曹婷婷攝)

黃偉哲說，很多縣市拚命蓋公宅，都去跟銀行借錢，但台南經過縝密規畫討論發展出容積獎勵方式，得到公共住宅能夠滿足部分民眾需求，又能節省大量經費，吸引其他縣市仿效。

都發局長莊德樑表示，二空公宅A區面積為2公頃多、B區3公頃多，地點鄰近台南副都心、巴克禮公園、奇美博物館，A區一期公宅為地上11層、地下3層共75戶，1到3房格局都有，二期B區170戶，2處開發案共節省公帑至少20億元。

都發局指出，二空新村A、B區除透過都市更新容積取得公宅，節省公帑20億元，此外，南市府也取得全區道路、停車場、公園、綠地、藝文設施用地等合計約4公頃公共設施用地產權，並完成整體道路系統及綠地約1.87公頃開闢工程，透過新闢道路系統連接仁德區與東區南台南站副都心地區，提升當地聯外交通機能及整體公共設施服務水準，10月已完工啟用。