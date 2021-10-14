苗栗慢魚嘉年華活動將在竹南龍鳳漁港登場，由後龍鎮外埔國小表演陶笛。（謝明俊攝）

苗栗縣政府慢魚嘉年華活動，後龍鎮外埔國小陶笛表演

苗栗縣政府利用疫情緩解，全力推動苗栗縣慢魚旅遊行程，月底將在竹南鎮龍鳳漁港登場的慢魚海岸嘉年華，將以「在地漁法」、「慢魚見學」、「海洋遊憩」 等三大主軸，安排傳統牽罟、漁產拍賣、沙板體驗、漁光饗宴等輕鬆熱鬧的活動，來讓民眾深入感受苗栗海線之美，苗栗縣長徐耀昌邀請大家一同「相遇苗栗慢魚海岸，享受美好山海生活」。

文觀局長林彥甫表示，苗栗縣繼獲選國際慢城，有三義及南庄等2個鄉鎮入選後，參加國際慢魚組織，成為國內第5個進入國際慢魚組織的縣市，為了發展海線觀光旅遊，文觀局推動一系列苗栗慢魚旅遊系列活動，希望讓更多的民眾了解苗栗縣海岸之美，並來此享受慢魚生活樂趣。

在苗栗慢魚活動系列中，竹南龍鳳漁港慢魚嘉年華特別安排民眾體驗「在地漁法」，由竹南鎮天文里牽罟班長輩們親自教授傳統牽罟活動，將開放300位名額免費報名，讓民眾親自下海體驗討海人捕魚拉網的辛勞，並憑報名表即可兌換品嚐苑裡魚丸湯。

「慢魚見學」生態小旅行，是由專業慢魚導覽人員帶領走訪竹南龍鳳漁港拍賣市場，詳細解說如何購買新鮮漁貨，體驗競標魚貨及料理品嚐魚種，從慢魚見學體驗傳遞「懂魚、知魚、學會吃魚、會說魚的故事」。

至於限量版活動「漁光饗宴餐桌」，則以海洋為主題並結合在地食材，創作出從產地到餐桌精心慢魚料理，餐點由苗栗慢魚海岸計畫培訓的鋒人文咖啡及苗栗青年返青富民團隊細心烹調。

縣長徐耀昌表示，文化與觀光是苗栗相當重要的底蘊及發展，在海委會支持及縣府內各局處全力推廣下，苗栗慢魚運動已邁向第三年，今年更串聯府內各局處、海線四鄉鎮、地方漁會及慢魚輔導團等單位，由藍色海洋、傳統漁法、藍色教育、藍色組織以及藍色旅遊五大內涵，推動發展苗栗海線漁港觀光、水上遊憩到海洋環境保護，建立與海共生共榮理念，並帶領民眾一起從慢魚認識苗栗。