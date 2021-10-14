新北全運會首次舉辦的游泳公開水域項目今天落幕，新北市挾著主辦優勢橫掃5金5銀1銅，共獲得11面獎牌，創下首屆最多獎牌、金牌數，成為最大贏家。緊追在後的基隆市獲3金2銅，共獲得5面獎牌，台北市也收獲2銀2銅佳績。

14日上午舉行男、女子組10公里決賽。男子組10公里決賽中，代表新北市出征的卓承齊以2小時2分38.45秒的優異表現拔得頭籌，並完成所有男子組共四個項目金牌大滿冠紀錄。卓沛齊游出2小時9分39.62秒成績獲得銀牌，卓家兩兄弟聯手包辦金銀牌。

值得一提的是，卓沛齊在現代五項中取得個人賽銅牌、游泳第二的佳績。基隆曹鈞硯則是以2小時10分31.00秒坐收第三。賽後新北卓承齊表示，「對於這次奪得4金心中並沒有太大起伏，但很高興全運會這次將公開水域納入比賽項目，並期許自己明年能在杭州亞運奪牌。」

女子組10公里決賽中，基隆鄧羽彣一路領先，以2小時16分33.00秒封后，並取得女子組7.5公里、5公里、10公里決賽的3金殊榮。第二名則是由新竹黃子怡以7秒之差擊敗新北王怡蓁，成績分別為2小時22分18.04秒及2小時22分25.21秒。對於獲得3面金牌，基隆鄧羽彣說，這是賽前設給自己的挑戰，這次在颱風尾的環境下還能挑戰成功感到非常開心。