各加碼券抽籤時間。其中「好食券」為10/29前數位綁定者皆可獲得。(製圖/陳友齡)

各部會配合振興五倍券推出的加碼券，於本周二起進行抽籤，每人每周最多中籤1次，4周最多可有4次中籤機會，但每種券別僅能中籤1次！雖有不少人尚未抽到，但別擔心，還有3周的機會。至於已經幸運中籤的民眾，要注意領用方式規定，免得好不容易抽中免費券卻沒用到。

以下為《中時新聞網》特別整理「領券」重點整理：

★國旅券 $1000 (周二上午抽籤)

1.中籤民眾先至「國旅券抵用平台」(https://1000.taiwan.net.tw)點選「中籤民眾領券入口」，並請輸入身分證號後數字9碼或居留證統一證號後數字8碼及登記之手機號碼。

2.輸入以上之正確驗證資料後即可取得本券QR Code二維碼，再前往適用業者抵用消費。

使用期間：11/1至2022/4/30

國旅券領取方式。(取自國旅券網站)

★i原券 $1000 (周二下午抽籤)

僅限以數位方式領取振興券的民眾可參加抽籤(領紙本券者沒有抽籤資格)，領取數位券載具為台灣Pay合作之金融卡者可於11/5開始使用。

使用期間：11/5至2022/4/30

i原券領取方式。(取自i原券網站)

★農遊券 $888 (周三上午抽籤)

消費者抽中農遊券後，下載農遊券APP，依簡訊內容註冊/登入成為會員，即可領券，並於指定活動地點使用農遊券。

使用期限：10/25至2021/4/30

農遊券領取方式。(取自農遊券網站)

★藝FUN券 $600 (周三下午抽籤)

◇如何領取數位券

第一周確認中籤的民眾請於10/20下午2時起至2022/4/30， 下載並登入藝FUN NEXT APP，至「我的帳戶」點擊「查詢中籤結果」，完成領取數位藝FUN券。

◇如何領取紙本券

第一周確認中籤的民眾請於11/10至2022/4/30(每日上午9點至晚上9點)， 持健保卡至四大超商(7-11、全家、OK、萊爾富)事務機點選藝FUN券按鈕， 插卡列印小白單，持小白單即可向櫃台店員領取紙本券。

使用期限：11/10至2022/4/30

藝FUN券數位券領取方式。(取自藝FUN券網站)

藝FUN券紙本券領取方式。(取自藝FUN券網站)

★動滋券 $500 (周四上午抽籤)

手機登入「領取動滋券」頁面，輸入基本資料通過簡訊驗證後，即可取得QR code(內有500元額度)。

使用期間：

1. 第1、2週中籤(10/14、10/21)：11/01至2022/6/30

2. 第3、4週中籤(10/28、11/04)：11/11至2022/6/30

動滋券領取方式。(取自動滋券網站)

★客庄券 $500 (周四下午抽籤)

客庄券為電子票券、並未發行實體券。中籤民眾在收到領券簡訊後，點開簡訊中連結並輸入身分證字號後四碼後即可取得客庄券QR Code；可以點選右上方按鈕儲存圖片或截圖使用，請務必妥善保存。

使用期間：11月中旬至2022/4/30

客庄券領取方式。(取自客庄券網站)

★地方創生券 $500 (周五上午抽籤)

抽中者請至官網 (https://www.twrr.ndc.gov.tw/) 查詢使用方式，並於 11/6至11/20期限內至官網登錄欲綁定台灣Pay金融卡資訊。

使用期間：規劃於12/1至2022/4/30

地方創生券領取方式。(取自地方創生券網站)

★好食券 $500

10/29前綁定數位五倍券的民眾，都可直接獲得500元的好食券。

使用期間：10/8至2022/4/30

(資料來源：各加碼券官網，更多詳細資料請上各官網查詢)