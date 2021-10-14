晶圓代工龍頭台積電14日召開法人說明會，總裁魏哲家於會議中表示，台積電將會在日本興建特殊製程晶圓廠，提供22奈米及28奈米製程產能，將可獲得日本政府的支援及補助，以及日本客戶支持。預估該廠將在2022年開始興建，2024年底進入生產階段，可擴大台積電的全球布局。
日媒先前報導，台積電將與索尼（Sony）等日企合作，在日本熊本縣投資設立12吋晶圓廠，總投資金額約達8000億日圓，而日本政府最高可能補助總投資金額的一半。亦有報導指出，日本豐田汽車及車電大廠Denso也可能加入成為新廠投資者。
晶圓代工龍頭台積電14日召開法人說明會，總裁魏哲家於會議中表示，台積電將會在日本興建特殊製程晶圓廠，提供22奈米及28奈米製程產能，將可獲得日本政府的支援及補助，以及日本客戶支持。預估該廠將在2022年開始興建，2024年底進入生產階段，可擴大台積電的全球布局。
日媒先前報導，台積電將與索尼（Sony）等日企合作，在日本熊本縣投資設立12吋晶圓廠，總投資金額約達8000億日圓，而日本政府最高可能補助總投資金額的一半。亦有報導指出，日本豐田汽車及車電大廠Denso也可能加入成為新廠投資者。
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