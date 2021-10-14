【愛傳媒葉毓蘭專欄】10月13日立法院司法及法制委員會安排到臺灣臺北地方法院參訪國民法官模擬法庭的選任程序。

《國民法官法》在去年七月三讀通過之後，預計於112年初實施，在正式上路以前，我們都對國民法官如何遴選、實際上如何執行、各法院如何配合等尚有疑慮，故司法院舉辦了國民法官的模擬法庭，試著釐清未來可能會產生的各種問題，而13日我們考察北院的第一輪次第三場次的國民法官遴選過程。

雖說是模擬法庭，但北院所有的流程幾乎比照現實情況去進行，包含了國民法官候選人的海選，問卷、面試的遴選，以及宣誓、審前說明等環節，候選國民法官們的表現都極為優異，讓我嘆為觀止，13日我甚至不只一度詢問工作人員「他們到底是安排好的暗樁還是真的海選出來的候選人？」

在不遠的將來，國民法官們會出現在十年以上刑期的刑事案件庭，協助我們的法官做出審判，三名專業的法官加上六名國民法官，需要過半人數的認同才可以做出有效判決，以後國民法官法實施以後，想必法院的判決跟現在比起來，會更為貼近人民心聲！

而擔任模擬國民法官的流程裡面，也是一堂充實的法治教育課程，在為期幾天的審理中，國民法官們會參與到審理的過程之中，瞭解案情、檢辯的主張、與案件的爭議點所在等等，但我在後面的座談中也提醒司法院，離正式上路只有不到兩年的時間，對於如何宣導與推廣仍要加強，畢竟每個人都可以是國民法官，但有更多人連國民法官是什麼都還不清楚！

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。