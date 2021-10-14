大甲溪、大安溪兩座橋齡老舊，立法院副院長蔡其昌爭取60億元經費改建。（陳淑娥攝）

台中市大甲溪、大安溪兩座橋齡老舊，橋梁構件老化且持續遭溪水掏刷致橋墩裸漏，更缺乏耐震功能。立法院副院長蔡其昌14日前往會勘，爭取交通部總經費60億元將兩座橋改建為「全橋懸臂肋梁預力箱」橋梁，並增設慢車道及自行車道，保障海線居民的用路安全。

立法院副院長蔡其昌今邀集交通部公路總局局長許鉦漳、交通部公路總局第二區養護工程處處長劉世桐、經濟部水利署第三河川局管理課課長曾財益、台中市議員施志昌、楊典忠、王立任團隊等人進行會勘。

蔡其昌表示，上一任擔任副院長時，在2017年就曾會勘過，因溪水長時間沖刷致部分橋墩裸漏，影響用路人安全；由於改建經費相當龐大，且施工期長達40個月，未來會要求交通部及公路總局做好相關道路規劃，維持兩橋的日常交通運輸功能，希望提前1年於2023年動工。

施志昌指出，大甲溪、大安溪兩座橋樑是海線居民來往清水、大甲等地必經道路，屆時動工後，在上下班時間的尖峰時段，公路總局也允諾將加派人力進行交通疏導，避免地方陷入交通黑暗期。

公路總局長許鉦漳表示，兩座橋將進行「全橋懸臂肋梁預力箱」改建，大安溪橋改建長度為971公尺大跨徑配置，深槽區落墩數由13 墩減為8墩，高灘地落墩數由11墩減為7墩，總經費29億3000萬，預定2027年10月完成。

另外，大甲溪橋總經費30億5000萬，改建長度1346公尺大跨徑配置，深槽區落墩數由12墩減為8墩，高灘地落墩數由17墩減為11墩，預定2027年12月完成。