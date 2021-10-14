【愛傳媒左化鵬專欄】友人知我粗通文墨，其子求職，央我代筆寫自薦信，這位大學畢業的年輕人，自擬的草稿，看似火星文，通篇只見啊誒喔嘿噢，嗎呢吧唄齁等語助詞，我看不順眼，一律刪除，並在詞不達意處，逐字逐句，改得面目全非，他的兒子看完直搖頭，不甚滿意，仍在字句後面，多加了些呦哩哇捏惹等語助詞，這是他的自薦信，不需我多置啄，只好點頭稱善。

說來慚愧，我這個略識之無的老冬烘，竟然不懂時下年輕人的語助詞，看來只能與古人為友，我想起了戰國時期的毛遂，當時秦攻趙，已兵臨邯鄲城下，趙國危若累卵，他自告奮勇，追隨平原君星夜趕到楚國，遊說楚王派兵救趙，解了圍城之困，留下了「毛遂自薦」、「脫穎而出」、「歃血為盟」、「三寸之舌強於百萬之師」等成語。「自薦」之詞應源於此處。

我又想起唐朝的李白，他年輕時窮愁潦倒，為稻梁謀，曾寫信向荊州刺史自薦，企圖謀得一官半職。這是私信寫的肉麻兮兮，不宜公開，後人看到的應該是草稿吧，由於李白老兄的自薦信，既吹捧了韓荊州，又吹噓了自己的才華，文辭生動，寫得太好，流傳至今。

開篇第一句「生不用封萬戶侯，但願一識韓荊州」，被後人濃縮成「無緣識荊」的成語。可惜，韓荊州有眼無珠，置之不理，已讀不回，和天才李白失之交臂。

滿清末葉，廣東有位孫中山，眼見國事杌隉，民生凋敝，也想學先賢李白，他洋洋灑灑寫了萬言書，向李鴻章自薦，無非也想謀一官半職，盡施平生所學，伸展抱負。他信中建言「人盡其才、地盡其利、物盡其用、貨暢其流」都是救世良方，卻被日理萬機的李中堂，視為陳腔爛調。

據說，這封萬言書被丟進字紙簍裡，孫先生一怒之下，四處奔走革命，後來推翻了滿清。設若當時李中堂納他為幕僚，或封他為縣令，是否就不會有中華民國，也不會有中華民國的國父。時也，運也、命也，歷史總是這麼的弔詭。

附李白與韓荊州書原文：

白聞天下談士相聚而言曰：「生不用封萬戶侯，但願一識韓荊州。」何令人之景慕，一至於此耶！豈不以有周公之風，躬吐握之事，使海內豪俊，奔走而歸之，一登龍門，則聲價十倍！所以龍蟠鳳逸之士，皆欲收名定價於君侯。願君侯不以富貴而驕之、寒賤而忽之，則三千之中有毛遂，使白得穎脫而出，即其人焉。

白，隴西布衣，流落楚、漢。十五好劍術，遍幹諸侯。三十成文章，歷抵卿相。雖長不滿七尺，而心雄萬夫。皆王公大人許與氣義。此疇曩心跡，安敢不盡於君侯哉！

君侯製作侔神明，德行動天地，筆參造化，學究天人。幸願開張心顏，不以長揖見拒。必若接之以高宴，縱之以清談，請日試萬言，倚馬可待。今天下以君侯爲文章之司命，人物之權衡，一經品題，便作佳士。而君侯何惜階前盈尺之地，不使白揚眉吐氣，激昂青雲耶？

昔王子師爲豫州，未下車，即闢荀慈明，既下車，又闢孔文舉；山濤作冀州，甄拔三十餘人，或爲侍中、尚書，先代所美。而君侯亦薦一嚴協律，入爲祕書郎，中間崔宗之、房習祖、黎昕、許瑩之徒，或以才名見知，或以清白見賞。白每觀其銜恩撫躬，忠義奮發，以此感激，知君侯推赤心於諸賢腹中，所以不歸他人，而願委身國士。儻急難有用，敢效微軀。

且人非堯舜，誰能盡善？白謨猷籌畫，安能自矜？至於製作，積成卷軸，則欲塵穢視聽。恐雕蟲小技，不合大人。若賜觀芻蕘，請給紙墨，兼之書人，然後退掃閒軒，繕寫呈上。庶青萍、結綠，長價於薛、卞之門。幸惟下流，大開獎飾，惟君侯圖之。

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