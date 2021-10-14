根據111年度中央政府編列媒體宣傳經費統計表顯示，各部會預算合計11億1529.8萬，其中以農委會1億4971.5萬居冠，立委質疑，編列如此高額的媒體行銷費用，是否農委會又要比照1450「養網軍」？農委會主委陳吉仲怒回，農委會預算經得起檢視，「委員要指控就要一刀斃命！」

農委會主委陳吉仲今於立法院經濟委員會列席進行業務報告，國民黨立委曾銘宗質詢時表示，農委會111年度的中央媒體宣傳金費高達1億4971.5元，為何要編列這麼多預算？

曾銘宗進一步指出，111年度農委會及所屬機關編列媒體宣導經費統計顯示，農委會2533萬、防檢局5562萬、林務局2620萬，農業特別收入基金2690萬，再加上農糧署、農水屬、漁業署等總計高達1億7662萬，是否又要像1450那樣買媒體養網軍？

陳吉仲說，1450萬是因為那時有很多不實假消息和新聞嚴重衝擊農業，所以才有公開招標，農委會的2533萬是正常的媒體預算，已經比歷年還少，其中也包含宣導費用，農委會從來沒有在養媒體。

曾銘宗怒批，因為你紀錄不好，所以審計部才把農委會預算送監察院審查，主計總處和審計部對你很傷腦筋，「已經要求審計部對農委會這1億多元的媒體預算強力查核，假設亂用錢就移送法辦！」

陳吉仲不滿回嗆，「你告訴我哪裡紀錄不好？在這樣的公開場合恐嚇污衊我無法接受，農委會的預算經得起公開檢視，要指控就要一刀斃命，不然委員要和我道歉。」