台南市官田區是台灣菱角主要產區，盛產季節為9月至12月，今年栽培面積約300多公頃，產量約4000公噸，占國內市場7成，官田區農會為推廣菱角產銷，23日將舉辦「水中采菱、加菱遊官田」菱角節活動，邀遊客到官田品嘗菱角美食、買新鮮菱角、體驗採菱角，還可騎單車優游菱鄉。

台南官田菱角節23日登場，將推出熱鬧活動及許多好康優惠。（劉秀芬攝）

官田區農會表示，今年菱角產業文化活動將於23日在官田區體育公園展開，舞台區有精采活動表演，農特產品區有來自全省各地農會特色產銷班、在地青農農特產品展售，當然官田區農會的菱角麵、菱角豬腳等也都有展售。

台南官田菱角節23日登場，現場消費滿額送超值贈品。（劉秀芬攝）

美食區邀請家政班媽媽展現看家手藝，推出各項菱角創意美食料理，例如菱角酥、菱角棕、菱角排骨、菱角豬腳、菱角粿、蒸氣菱角，當天還有菱角排骨免費品嘗活動。

台南官田菱角節23日登場，現場消費滿額送可愛贈品。（劉秀芬攝）

官田區農會總幹事林定億表示，本次活動推出非常多優惠，除了現場購買農特產品滿額送可愛菱角寶寶口罩、菱角寶寶吊飾、菱角相關系列產品；23日起至31日農會超市菱角相關產品統統8折。

想知道菱角怎麼採嗎？不要錯過台南官田菱角節體驗活動。（劉秀芬攝）

此外，今年活動特別結合官田國中的官田菱角藝術祭「心菱交會展奇藝」活動，展出與台北藝術大學、台南藝術大學及成功大學等3間學校合作成果，現場全台第1隻長達90公分的科技水雉也將首次亮相。

以往大受歡迎的採菱體驗，今年也持續推出，更結合台南市體育處舉辦「菱波官田自行車道推廣活動」，帶遊客逛葫蘆埤、烏山頭水庫、水雉生態教育園區、隆田酒廠等地方特色景點，來一趟菱鄉小旅行。