61歲男星何家勁曾以《包青天》一角「展昭」走紅全台，被封「最帥展昭」，但他不戀眷演藝圈，改創業「勁家莊」化身CEO，身價傳高達上億。最近網路流出一張何家勁旗下工廠的普工招募令，月薪開人民幣3500到5500元（約新台幣15184元到23749元），遭網友虧太摳，對此何家勁發文疑反擊，引起熱議。

何家勁和兩位朋友共同在廣東惠州發展食品業，蓋了一間佔地約5.4萬平方公尺的大工廠，員工高達數千人，卻傳出招募大量員工，只願給出最低1萬5、最高2萬3的薪資，即便包吃包住還有全勤及產量達成獎金等，仍被部份網友批評薪水太低，何家勁雖然沒有針對此事直接回應，但昨（13日）曬出站在員工餐廳的自拍照，表示：「每天那麼多員工吃飯！你以為容易呀！」疑隔空反擊嫌他慣老闆的酸民。

何家勁疑回應薪水爭議。（圖／今日頭條@何家勁）

上千名粉絲紛紛留言力挺：「創業是艱難的，為有一個好老闆的勁哥點讚」、「勁哥的公司我聽之前同事說伙食很好，好老闆」、「支持勁哥，在惠州，工資高出法定一大截，現在招工不易，希望勁哥生意興隆」、「包吃包住就等於在給員工發額外的工資，員工拿到手的錢是最純粹的工資。基本的生活開銷公司已經幫員工承擔了。這些員工很幸福了，養活一個大廠不容易！」