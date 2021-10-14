行政院長蘇貞昌日前在立法院總質詢時，因大陸是否對台動武問題，槓上國民黨立委鄭麗文，怒轟對方「不要臉」。對此，國民黨團今下午準備找上立法院長游錫堃討公道，強調行政院長公然污辱女性國會議員，游錫堃身為大家長必須站出來捍衛尊嚴。

蘇貞昌日前在立法院總質詢時，因大陸是否對台動武問題，槓上國民黨立委鄭麗文，怒轟對方「不要臉」。對此，國民黨主席朱立倫喊話要求蘇貞昌下台，國民黨團今也甲級動員，宣布明天總質詢將有「動作」；民進黨團為防議事遭杯葛，從昨天起已提前在議場前排班，準備明天一開門就守住發言台，讓議事照表進行。

在周五總質詢前，國民黨團書記長陳玉珍今與黨團幹部及鄭麗文，下午準備拜會立法院長游錫堃，要求游錫堃必須對此事有所表態。

陳玉珍表示，蘇貞昌在當天的質詢過程，刻意迴避鄭麗文的質詢，「見笑轉生氣」，對女性國會議員說出不堪入耳的言語，惡意污辱國會議員；她強調，行政、立法是平等機關，閣揆卻公然在國家最高民主殿堂污辱女性議員，游錫堃作為立法院大家長，應該站出來捍衛尊嚴。