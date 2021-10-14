東風-17高超音速飛彈

解放軍飛彈專家說，要是控制權由人手交給機器，高超音速飛彈的準確度能提高10倍以上。

據《南華早報》（South China Morning Post）14日報導，火箭軍工程大學（RFEU）教授鲜勇和李邦杰在《系統工程與電子技術》期刊上發表的論文中指出，當飛彈以高超音速飛行時，透過獨特的飛行控制演算法，利用人工智慧（AI）即時編寫武器軟體。

他們說，由於控制人員在按下發射鈕後，根本無法確切掌握飛彈，因此更多決定權應該交給AI，以大幅提高準確度。

傳統飛彈安裝了製造廠的定位軟體，但研究人員發現，要是這軟體由AI來編寫，利用不同的演算法，他們就能因應控制飛彈以5倍音速，或更高速度飛行的挑戰。而高超音速武器在飛行數百，甚至數以千計公里後，能不能擊中目標，大大取決於它在複雜機動的飛行過程中，得以判斷自身定位的精準度。

飛行物在以高超音速飛行時，部分元件溫度可能比太陽表面還高，雖能降低它的雷達特徵，但也可能導致它既瞎又聾，無法收到全球定位系統（GPS）訊號，或利用如地球磁場等其他參考數據來導航。而在這類長程航行的極端狀況下，迫使武器得仰賴如石英加速儀，或是雷射迴轉儀等內建慣性感測器，以估算高超音速武器的位置。

鲜勇和李邦杰的團隊認為，隨著AI應用，從此可以永遠擺脫工廠設定。儘管這需要高度運算力，但以目前的技術來說是可行的。而他們的研究顯示，AI系統可以讓高超音速武器的航線精度維持在約10米。

按照他們的方法，飛彈發射後，還不未達超高速前，AI隨即利用從北斗衛星收到的信號，開始計算它的位置，並把相關數據和與彈上感測器生成的結果加以比較，以評估硬體的實際狀況。

在1次模擬飛行中，AI在飛行的最初階段，就利用有10年歷史的英特爾（Intel）Xeon CPU演算了數以千計次，約在20秒內就獲得結果。據火箭軍工程大學的研究人員說，中方高超音速武器內處理器的運算速度是機密，但表現愈來愈穩定。