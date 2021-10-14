在2020年初新冠疫情爆發不久後，印尼峇厘島就宣布封島抗疫。經過了18個月時間，14日終於又重新對外開放。不過，由於準備時間倉促、再加上限制較嚴，搭飛機遠從全球各地來的國際旅客，卻不見大量湧進此島。

雖然峇厘島國際機場(Ngurah Rai)已對未來人潮如織的熱鬧景象做好準備，但目前還沒看到大批國際觀光客來峇厘島。

為抑制新冠疫情擴散，印度政府曾對這麼觀光島嶼，採取嚴格出入境管制，使得島上的飯店、餐廳與商家幾乎都無法做生意而奄奄一息。

泰國於7月開始大肆開放像蘇梅島以及普吉島等觀光勝地，歡迎有接種疫苗的全球遊客。同時，越南也計劃11月開放外國旅客至富國島。

7月後由於嚴峻疫情趨緩，印尼政府便迫不急待想要重新開放觀光受創的峇厘島。不過，一些詳細的規定，例如隔離檢疫以及入境所需等，都還沒有較明確資訊。

13日，印尼僅確認符合資格來自19個國家的旅客，包括中國大陸、印度、日本、韓國、紐西蘭、以及西歐一些地區與波斯灣阿拉伯國家等。

但一些印尼民間旅遊業者卻埋怨，巴厘島配套沒做好，與實際需求有出入。同時，巴厘島旅遊局也承認，目前旅館預訂數量不多。因為，除了準備不及外，海外簽證與國際航班也需要時間來準備。

據悉，至巴厘島的國際遊客除了要接種新冠疫苗外，印尼政府還規定必須先隔離5天。相較其它東南亞國家，目前正考慮逐步取消這項較嚴的檢疫措施。

巴厘島地方政府在14日重新開放時指出，重啟旅遊對峇厘島至關重要，因為有54%的地方經濟極度依賴觀光產業。