遭鄭麗文酸會第一個投降 蘇貞昌火大嗆「不會像妳這麼不要臉」爆激烈衝突！

行政院長蘇貞昌日前在立法院總質詢時，因大陸是否對台動武問題，摃上國民黨立委鄭麗文，怒轟對方「不要臉」。對此，國民黨主席朱立倫喊話要求蘇貞昌下台，國民黨團今也甲級動員，宣布明天總質詢將有「動作」；民進黨團為防議事遭杯葛，從昨天起已提前在議場前排班，準備明天一開門就守住發言台，讓議事照表進行。

鄭麗文周二質詢蘇貞昌時，詢問蘇貞昌是否願爭取發展核子動力潛艦，以增強台灣國防能量，結果蘇貞昌瞬間變臉，當場怒轟「不要臉」，事後更說「我身為行政院長，要憤然抵抗叛徒」。事件發生後，蔡英文總統公開聲援蘇貞昌，批評國民黨不應在自己人裡面找敵人；國民黨主席朱立倫則喊話蔡英文不該放任蘇貞昌，應立刻撤換閣揆。

面對周五總質詢山雨欲來，民進黨立院黨團總召柯建銘表示，既然本周二朝野協商，各黨團皆已簽署同意安排總質詢，及下周二中央政府總預算質詢的議程，昨天下午國民黨卻突發動今天早上的甲動，氛圍不對，令人不安。

柯建銘說，為確保周五議程能夠確定及議事順暢，民進黨團不得不提早前往議場前排隊守更，超前部署，但求議程能如協商結論進行，並無升高對立之意。

對此，國民黨團今召開黨團大會決議，要求蘇道歉、下台，強調明天議場一定會有相當的抗議行動。國民黨團書記長陳玉珍強調，議場有攻防很正常，但如果民進黨團是因蘇貞昌罵人「不要臉」守議場，這跟支持台灣基進立委陳柏惟肇逃有什麼不一樣，這是毀滅我國教育，以後教育小孩會非常辛苦。

國民黨團總召費鴻泰強調，蘇貞昌的言行在中華民國憲政上是丟臉的，除了要求道歉，蔡英文應該撤換閣揆，換一個知書達理、了解議事的行政院長。至於是否將杯葛總預算表達抗議？他表示，就看蘇貞昌的態度，一定會做處置，不會讓中華民國國會在世界上丟臉。