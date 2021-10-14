為讓家長在體制外的教育系統中，容納更多創意發想，新竹市議員李妍慧與昌禾教育基金會14日共同舉辦「Pi邀請」講座，邀集新竹教育界菁英暢聊體制外教育理念與觀念，全場暢談實驗教育所發展出的嶄新觀點，讓人眼睛一亮。

李妍慧表示，此次講座邀請到包括有「地瓜校長」之稱的蘇仰志、三民國小校長陳智龍、成德高中校長楊青山、新竹市兒童教保聯合協會理事長吳貞儀、新竹市補教協會理事長連文宏、人本教育基金會主任李慧貞，以及多所幼兒園園長、國小國中家長會長皆與會出席。

她表示，新竹市是科技城市，希望透過這場講座，帶起新竹家長和教育資源在體制外的教育系統中，容納更多創意發想。

蘇仰志在講座中，以活潑方式開場，請與會者各自畫出1棵樹，「Please Draw A Tree」的題目一出，不出所料，現場80％的人畫得都大同小異。他指出，人類時常重複錯誤的慣性，而整個社會體制也都重複著，就好像樹，本來就是要這樣畫，1個實例直接道出體制如何限制我們的想像。

他說，曾在1次頒獎現場中，聽到國小2年級的金牌得主在畫前面拍照時說，「這不是我畫的」，卻被爸媽壓著頭說「是，這就是你畫的」，這樣荒謬的故事真實上演，恐龍家長不自覺的教孩子錯誤的生活價值觀，讓他更確信必須透過努力來影響下一代的教育。

他也分享了2015年《不太乖教育節》、2016年《雜學校》的展覽，7年來已累計超過3000個教育提案者，他深深體會到教育本質是讓孩子成為「獨立思考的個體」，這需要先從有感受開始，可惜我們不太在意個體的感受，只重視方便教室內的秩序來管理。

蘇仰志說，不是體制內就是不好，他想做的是讓大家對教育打開想像，父母真正要做的是尊重、聆聽、愛與陪伴，了解孩子並給他適合的引導就好，我們不會知道2050年他們會遇到什麼樣的未來，而教育真正的本質，是愛與陪伴，讓他們對生命的渴望有力量。