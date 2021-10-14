在台南工作的戴姓女子因父母住在城中城大樓，上午找不到父母，下午接到通知至殯儀館採集ＤＮＡ，協助辨認死者身分。（石秀華攝）

慈濟人員在殯儀館協助戴女，並安撫情緒。（石秀華攝）

高雄鹽埕區有「高雄第1鬼樓」之稱的城中城大樓14日清晨發生惡火，由於死亡人數不斷攀升，恐造成30人死亡的慘劇！1名在台南工作的戴姓女子得知父母居住的城中城發生大火，漏夜趕回高雄，一度在火場跪地祈求上蒼能出現奇蹟，由於有遺體送往殯議館，因燒焦無法辨認，戴女下午神情哀戚出現在高雄市殯儀館，鑑識人員將採集戴女DNA，協助釐清死者身分。

李姓男子（藍衣者）眼眶泛紅直奔殯儀館找尋母親和弟弟。（石秀華攝）

慈濟人員雙手合十替救護車送抵殯儀館的往生者助念。（石秀華攝）

遠在台南工作的戴姓女子今晨接到住在鹽埕區城中城大樓的家裡失火，焦急趕回現場，由於一直無法知悉父母是否獲救或生還，戴女一度心急如焚當場跪地，仰天看著燒黑的大樓許久，令人看了不捨，後來才被人攙扶起。

戴女神情焦慮地表示，6、70歲的父母住在8樓，而且年紀大雙腳行動不便，「我找不到爸媽，他們還沒出來」；戴女在火場等候奔波了一下午，下午人突然出現在殯儀館，媒體趨前詢問，戴女吐露了幾句，「我從小就住在那裡（指城中城大樓），在那裏長大的」，對於是否父母已不幸罹難？戴女說，「她只接到通知來這裡（指殯儀館），來按指紋確認身分」，言語中透露盡是無奈。

另1名李姓男子眼眶泛紅直奔殯儀館，也說找不到母親和弟弟，李男說，高齡77歲的母親和50歲弟弟同住在城中城7樓，發生大火後，傳出多人不幸罹難的噩耗，他在火場找不到人，後來想說乾脆直接到殯儀館，但至今還無法確認是否有母親和弟弟的消息。