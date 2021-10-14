台灣首位入選日治時期「帝國美術展覽會」的藝術家黃土水，其最具代表性的雕塑作品《甘露水》，在塵封近半世紀後終於重見天日，近日正式交付文化部永久典藏。

1921年，黃土水以大理石雕刻的《甘露水》，暨《蕃童》後二度入選帝展。這件日後被譽為「台灣的維納斯」的作品，是台灣首座裸體雕像，刻劃一名面容充滿自信的女子，頭微微仰起，姿態挺直，雙手輕輕放在身後的蚌殼上，神情舒緩而堅強，寄寓藝術家對於彼時正大步向前的台灣社會的期盼與想像。隔年，此作受邀於東京和平紀念博覽會台灣館展出，除了日本皇室對其作品產生高度興趣，黃土水的活躍更驅動著當時對藝術還很陌生的台灣，使有志於藝術的台灣青年們受到很大的鼓舞。

1930年帝展前夕，黃土水因為趕製大型浮雕《水牛群像》時過度操勞，不幸併發腹膜炎過世東京。翌年，為祝賀台灣教育會館（今二二八國家紀念館）落成，《甘露水》入藏台灣教育會館，並以該館藏品的身份於原台灣總督府舊廳舍（今中山堂）的「黃土水遺作展」中展出。直到1958年台灣省臨時省議會播遷台中，《甘露水》隨之搬移，卻被棄置在臺中火車站，無人聞問，現在雕塑軀幹上難以清除的暗色痕跡，推測也是當時被人潑灑墨水所致。所幸數天後《甘露水》即被移置車站附近的張外科診所，由張氏家族悉心保管看顧，並在1974年移至家族位於霧峰的工廠封藏。

近年企盼《甘露水》再度面世的呼聲始終不斷，在林曼麗與北師美術館團隊的持續追索下，今年9月6日由總統蔡英文的見證，正式交付文化部永久典藏。《甘露水》的修護計畫由曾修復多件黃土水作品的日籍修復師森純一主持，並預訂於2021年12月「光──台灣文化協會百年（暫名）」中現身。