二戰諜報電影《死間行動》將於2022年1月14日在台上映，本片由《攻敵必救》導演約翰麥登（John Madden）執導、《王者之聲：宣戰時刻》奧斯卡金獎製片團隊打造，邀請有「西裝男神」稱號的《金牌特務》柯林佛斯（Colin Firth）主演，本片改編自同名歷史著作，故事聚焦於二戰期間英國最異想天開的誘敵計畫「肉餡行動」，他們利用假造的空難軍官屍體，試圖誤導納粹德國盟軍的進攻方向，並希望藉此收復義大利。

柯林佛斯曾經參演過約翰麥登的成名作《莎翁情史》，但是在那之後兩人就沒有再合作過，《死間行動》是兩人14年後再度攜手打造的作品。約翰麥登表示，他和柯林佛斯不只是好朋友，更是鄰居，但是因為檔期的關係，兩人一直沒有機會再度合作，直到《死間行動》出現。「當這個計畫出現時，它看起來就跟手套一樣合身。」約翰麥登說：「我們不得不對故事進行一些調整──我絲毫不為此感到抱歉──就一些角色的年齡而言。」後來，約翰麥登將劇本寄給柯林佛斯，柯林佛斯很快就答應演出。根據歷史紀錄，海軍軍官蒙塔古（Ewen Montagu）執行「肉餡行動」時只有43歲，飾演他的柯林佛斯則已經有61歲，兩人相差整整18歲！

《死間行動》預告片中最令人驚喜的，就是出現由英國歌手強尼弗林（Johnny Flynn）飾演的「007之父」伊恩佛萊明（Ian Fleming），他表示自己正在寫「間諜故事」，很可能就是後來讓他聲名大噪的詹姆士龐德系列小說！事實上，伊恩佛萊明在二戰期間確實曾經替英國情報機構工作過。約翰麥登表示，在這個以真實故事為背景的電影中加入伊恩佛萊明的角色，主要是為了帶給觀眾更多驚喜，「對我而言，這就是看電影最大的樂趣之一就是驚喜意外──這在現實生活中不是一種愉快的體驗，但在電影中卻是令人興奮和愉悅的，這個故事持續在你意想不到的地方出現轉折。」