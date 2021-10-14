為積極協助台大醫院推動「新竹台大分院新竹醫院湳雅院區」，新竹市長林智堅14日與新竹台大分院長余忠仁共商擴院事宜，目前台大已提出「湳雅院區」可行性評估，未來湳雅院區將與新竹醫院整合規畫，朝大新竹唯一達「醫學中心規模」的醫院努力。

市長林智堅指出，新竹台大分院新竹醫院因現有院區腹地狹小及老舊，自台大醫院提出擴院需求後，市府就積極協助用地取得，目前預定地上物將在11月清空、做好土地整備。

市有土地部分後續會依據「各級政府機關互相撥用公有不動產之有償與無償劃分原則」撥用給台大，國有土地部分，也將持續協助爭取土地。

余忠仁指出，為使計畫更符合現況，新竹台大分院新竹醫院重新提出「可行性評估報告書」，擬結合前瞻計畫概念，依近期相等規模醫院興建經費做估算，總經費估計為70億元，目前可行性評估報告書初稿已完成，將送總院審查。

他表示，為提升大新竹地區醫療品質與資源，2021年起台大新竹分院、竹東分院、生醫園區分院等3院區先行整併，透過業務整合、資源共享、角色分工發揮最大綜效，提供大新竹地區民眾更優質的醫療服務，未來更將以大新竹唯一醫學中心規模醫院為目標，規畫湳雅院區的設置。

副院長詹鼎正也指出，目前台大可行性評估報告中，「新竹台大分院新竹醫院湳雅院區」興建計畫，第1期規畫將完成地下3層、地上9層的急重症大樓，提供原肩負大新竹地區重度、急重難症醫療服務，以及醫療專業人員訓練育成。

第2期規畫則因應人口高齡化，改造目前新竹醫院經國院區為慢性病長照中心，提供慢性病門診醫療、社區醫療及長照服務資源，提升大新竹地區民眾、長者的急重症醫療、慢性病及長照需求。

目前台大醫院已組成籌畫委員會推動，並與市府、衛生局共同成立工作小組，針對推動湳雅院區擴建密切合作。