桃園市青年事務局專為設計與創意工作者提供服務的新創基地「桃園設計庫─Taoyuan Design Cool」將於10月26日開幕，相關慶祝活動將從26至30日登場，另外也將邀請桃園設計獎得主、文創職人及在地大專院校設計科系推薦優秀作品舉辦「桃園設計展」，展現桃園強大設計力。

「桃園設計庫」是青年局第四個創業基地，將中壢新明市場大樓6樓老舊空間重新整修，鎖定設計與創意工作者打造520坪共創空間，為進駐者提供創業輔導、案源媒合、培力交流等服務，第一期選出17組團隊進駐，類型包含平面設計、室內設計、品牌設計、影像製作、文創商品製作、服裝打版、介面設計、教案設計、桌遊教具設計及平面攝影等，為傳統市區注入創意新血，也為多元產業提供豐沛設計力量。

系列活動除10月26日開幕記者會外，「桃園設計展」將於10月27日至10月30日登場，最後以兩場「大師講座」作為結尾。青年局近年推動設計產業發展，每年舉辦桃園設計獎競賽向全國新銳設計師徵件，三年來累積約1300件作品投稿，這次將精選桃園設計獎得獎作品以及大專院校設計合作成果等超過40件作品展出。此外，邀請講者分享接案設計師必備知識，歡迎對設計有興趣的民眾一同開箱桃園全新的設計基地。