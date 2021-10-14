頭份市長羅雪珠14日探訪長輩致贈重陽節禮品。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市長羅雪珠14日探訪長輩致贈重陽節禮品。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

14日正逢九九重陽節，頭份市長羅雪珠為表達對長輩的關懷，從13日起連續2天，偕同市民代表及里長前往百歲人瑞府上致贈重陽節禮，祝賀長輩身體健康、闔府平安。

頭份市公所表示，頭份市年滿80歲以上的市民共有3932位，市公所致贈每人蜂膠草本抗菌皂禮盒，其中，百歲人瑞有26位，別致贈酷涼四件式床包組，讓長輩身心清淨又涼爽。另今年剛滿80歲及90歲以上長輩有595人，市公所致贈紀念狀以資紀念。

羅雪珠表示，頭份市人口10萬餘人，居全縣之冠，市公所致力推動社區關懷據點、長青課程、銀髮智能照護等多項樂齡服務，要給長輩關心，更要讓長輩開心，讓頭份成為能讓長輩安老樂老的宜居城市。

全市26位百歲人瑞中，新華里103歲的江金彩先生與98歲的江黃銀妹女士鶼鰈情深，二人結婚至今已超過60年，夫妻倆身體健朗，平日始終維持早睡早起及不菸不酒的健康作息，夫妻感情恩愛，可說是「執子之手，與子偕老」的最佳寫照。