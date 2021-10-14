斗南派出所員警親切詢問老阿伯要去哪？老翁只能清楚回答他要去火車頭，但說不清楚自家地址和姓名。（斗南警分局提供）

麥寮鄉一名近60歲男子報案機車失竊，警方耗費人力看監視器追車，結果是男子忘記曾經出門。（台西分局提供）

一名老翁凌晨昨（13日）獨自在台一省道斗南段行走，被員警關切卻說不清自己為何在路上，經以人臉辨識系統查詢，確認老翁已高齡90歲且家住板橋，家人已不知道他外出！失憶案件無獨有偶，麥寮鄉一名近60歲男子報案機車失竊，警方耗費人力看監視器追車，結果是男子忘記曾經出門。

斗南派出所員警13日執行巡邏勤務發現，穿運動褲、球鞋的老翁凌晨1點多在台一線疾行，問老翁要去哪？老翁只能清楚回答他要去火車頭，但說不清楚自家地址和姓名。

員警當場以人臉辨識系統查詢，發現老翁家住新北市板橋，而且高齡90歲了，到底老翁怎麼漫遊200公里抵達斗南，令員警十分吃驚，趕緊把他帶回派出所休息和飲食。

新北市的家人到斗南派出所接回老翁時表示，老翁平日獨居，患有失智、重聽，他何時外出也不知道，沒想到他會離家這麼遠，感謝警方的發現與照料。

據了解，老翁的親友沒有人與雲林有關，他本身是新北市人，身上也沒有火車或客運車的票根。

麥寮鄉則是一名近60歲的林姓男子12日下午報案機車失竊說，記得11日有騎車去找叔叔，但從叔叔家出來就找不到車了，懷疑被牽走。

警方詢問林男12日是否有出門、鑰匙在不在？林男表示鑰匙在他身上，麥寮分駐所員警查看林男與叔叔家的路口監視器，發現林男12日早上還有騎車往家裡方向通過。

麥寮警方研判，林男應該不是11日去叔叔家後機車不見，而是12日早上回到家又出門，之後就忘了車子停在哪。員警最後在林男叔叔家附近一條死巷內發現機車，機車龍頭仍上鎖並未遭破壞。

林男抱歉表示，可能最近精神不濟忘記，對警方積極、專業的處理感到敬佩與感激。