今天要帶大家來認識一項新穎運動項目，其實它就是一般籃球賽延伸版本，不過它比籃球賽還更加暴力，強度可能還高過80、90年代的NBA，此項運動叫做「Regball」，它由戰鬥民族俄羅斯人所發明，主要就是結合籃球+摔角+美式足球的高強度運動，若一般籃球員看到這項運動恐怕都要退避三舍了。

「Regball」比賽同樣在正規籃球場進行，使用的也是一般籃球，不過是由一群穿著摔角服裝的運動員來比賽，在比賽中他們目標仍是把球投進籃框，但在行進過程中不需要運球，有點像美式足球，但過程恐怕更加激烈，持球者在往籃框衝刺過程中會遭對手肢體攻擊，同樣持球者也能用相當程度肢體動作架開對手。

此外你要傳球沒那麼容易，因為在你眼前會看到無數個摔角對決，防守者會盡全力封鎖對方接球，很容易在阻擋對手接球中就和對方扭打在一塊，這就是稱為摔角籃球的「Regball」，不愧是由戰鬥民族俄羅斯人發明的可怕運動。

而發明這項運動也是有原因的，起初因俄羅斯人認為摔角是他們強項，想將其更發揚光大，不過又認為美式足球和籃球在美國非常流行，若想要超越世界強國，不如融合三項運動特點，於是結合了摔角的格鬥、籃球的得分、美式足球的跑位方式，發明出令人瞠目結舌的摔角籃球。

1998年這項運動首次在俄羅斯舉辦，當時共有六隊參加，99年摔角籃球協會正式成立，00年這項運動在國內蓬勃發展至今，如今已有多達22支職業隊，每年都會舉行大型錦標賽，更厲害的是這項運動已慢慢遍布到世界，如歐洲就開始這項運動。而到了夏天則會將比賽場地移至沙灘。

El Regball sólo podía surgir en Rusia. Variante del baloncesto que acabo de descubrir pic.twitter.com/480plsTXg9 — JCV (@jcv249) March 2 2021

詳細規則方面，每隊能有20名球員，一次派7名上場，除絆腳、偷襲、挑釁對手，其它肢體動作幾乎都是合法的，而且甚至能將球帶出界外，唯一缺點就是沒有罰球，真要靠蠻力去贏得比賽，一場比賽為40分鐘，分上下兩節各20分鐘舉行，中間僅有短短5分鐘的休息時間，因為比賽激烈，通常一場比賽得分總和不會超過30。