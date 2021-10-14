實況主丁特日前質疑「天堂M」遊戲道具製作機率公告不實，引起各界關注。民眾黨立委高虹安今表示，我國手機和線上遊戲產值逐年提高，遊戲業者對於遊戲內道具獲得機率不公開，或與公布機率不符，現行卻無罰則，因此參考，日本、韓國、美國等針對遊戲抽獎機制規範，將提出《轉蛋法》相關法規修法。

針對手機和線上遊戲道具製作機率公告不實問題，高虹安今偕同跨黨派立委邱顯智、洪孟楷、林俊憲及丁特團隊舉行記者會，共同呼籲政府應速訂轉蛋法相關法規，並建立公正第三方認證機制。

高虹安指出，台灣只有私法領域的定型化契約《網路連線遊戲服務定型化契約應記載及不得記載事項》，只規定中獎商品應記載「此為機會中獎商品」，亦無實質罰則。

反觀日本、韓國等國都有相對應的作法，日本的《景品表示法》修法，目的為防止不當誘引消費，並導入返金制度，追回業者不法利益；而韓國則是訂有罰則，2018年南韓公平會針對虛擬抽獎不實陳述向發行商Nexon裁罰9億韓元。

邱顯智指出，經濟部「線上遊戲定型化契約應記載及不得記載事項」，雖然規定付費購買之機會中獎商品或活動，應記載活動內容、獎項及中獎等資訊，然而規範得非常簡陋，現行法的規定卻相對不足，應盡速檢討相關法律制度，才能完整地保護消費者。

洪孟楷表態支持《轉蛋法》相關法規修法，他也已提出「公平交易法第21條」草案，納入「商品之兌領機率」為「與商品相關而足以影響交易決定之事項」，且如有違反則可處以罰鍰。

林俊憲表示，《線上遊戲定型化契約應記載及不得記載事項》規範雖已生效，但僅要求業者記載「此為機會中獎商品，不代表即可獲得特定商品」等提示，中獎機率仍沒有明文規定應明確標示，呼籲盡速推動相關法規修法。