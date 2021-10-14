陳姓計程車運將在今年7月間多次在高鐵台中站大廳攬客，警察開單告發，他故意脫掉口罩、抽菸及持續攬客，向員警挑釁：「你不夠格跟我講話」、「甘你屁事」，還大嗆「做你該做的事」等語，員警將他依違反《社維法》送辦，台中地院法官裁罰8000元，仍可提抗告。

陳男在台中高鐵站區大廳違規攬客，值勤員警在今年7月6日、7月7日、7月10日及7月19日執行告發，陳男置之不理持續攬客，還脫掉口罩及抽菸，甚至當面嗆挑釁：「你除了穿這身制服以外，你不夠格跟我講話」，「你也不用跟我講，做你該做的事」等語。

警方以現場監視影像等證據依違反《社會秩序維護法》等送辦。高鐵站人員也出庭作證。

台中地院簡易庭法官以陳男對執法員警顯然言詞不當，且持續違規攬客滋擾車站往來旅客，破壞公眾得出入場所秩序，尚未達《刑法》妨害公務罪的脅迫或侮辱程度，審酌犯行情節、手段等程度，依違反《社會秩序維護法》裁罰8000元。

★吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363